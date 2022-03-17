توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثر 6 مناطق من المملكة بالتقلبات الجوية التي تشهد أتربة مثارة وعوالق ترابية وزيادة سرعة الرياح.

وقال المركز في بيان مقتضب له : استمرار تأثر مناطق الشرقية، الرياض، نجران، عسير، الباحة ومكة المكرمة بالأتربة المثارة والعوالق الترابية التي تحد من الرؤية الأفقية وذلك بسبب نشاط الرياح التي تجاوزت ٥٠كلم/س على أجزاء من تلك المناطق.

توقعات الأرصاد اليوم

من جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض على المنطقة الجنوبية والمرتفعات الجنوبية الغربية ويستمر الانخفاض على أجزاء من مناطق شرق ووسط المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية حيث تصل سرعة الرياح إلى 50كم/ساعة.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, في حين تهيئا فرصة تكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير, ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير.