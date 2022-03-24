أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 4.21 نقاط ليقفل عند مستوى 12948.37 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 7.9 مليارات ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 171 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 380 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات دار المعدات، وأميانتيت، ورعاية، وسبكيم العالمية، وبترو رابغ الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات اتحاد الخليج الأهلية، واللجين، والتعاونية، والأبحاث والإعلام، ومجموعة تداول الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.93% و 3.26% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع، وبترو رابغ الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك، والنهدي، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، والإنماء الأكثر نشاطا في القيمة.

سوق الأسهم الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 410.29 نقاط ليقفل عند مستوى 24067.91 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 50 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 570 ألف سهم تقاسمتها 3058 صفقة.