أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 3.81 نقاط ليقفل عند مستوى 12808.03 نقاط, بتداولات بلغت قيمتها 13.4 مليار ريال.

حركة مؤشر الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 285 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 131 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أكوا باور، وسابك للمغذيات الزراعية، ومعادن، وباتك، وبتروكيم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الإعادة السعودية، وكيمانول، والإنماء، وبروج للتأمين، والمواساة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.24% و 4.47% .

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودار الأركان، وكيان السعودية، والإنماء، والتصنيع الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسابك، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، والإنماء الأكثر نشاطا في القيمة.

السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 123.60 نقطة ليقفل عند مستوى 24628.86 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 178 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1 مليون و950 ألف سهم تقاسمتها 6383 صفقة.