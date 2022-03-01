كشف ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي، عن إنفاق ناديه مبلغ 92 مليون ريال من أصل 100 مليون على الديون التي عانى منها النادي مؤخرًا.

الأهلي متبقي له 8 ملايين ريال فقط!

وتحدث النفيعي لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “النادي أنفق 92 مليون ريال من أصل 100 مليون جاءت له من عقد الرعاية الأخير، ومتبقي لنا فقط 8 ملايين ريال!”.

وتابع النفيعي: “النادي سيمر بمرحلة كبيرة من التغييرات على كل المستويات وما نطمح له حاليًّا هو التواجد بمركز يليق بالنادي في سلم ترتيب دوري المحترفين”.

وكانت جماهير الراقي طالبت إدارة النفيعي بإقالة المدرب هاسي بسبب تحقيق النادي معه لنتائج كارثية في الموسم الحالي إضافة لتوديع بطولة كأس الملك على يد الشباب من دور الثمانية.

أوضاع صعبة يعيشها الراقي:

وفي وقت سابق، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو مسربًا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني المقال من تدريب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري، وهو يتفاوض مع وكيل أعماله للانتقال لتدريب الأهلي في الدوري السعودي.

وأظهر مقطع الفيديو المدرب الفرنسي وهو يطلب من المصري حازم فتوح وكيل أعماله التفاوض وفعل كل ما يلزم من أجل تدريب الأهلي، مطالبًا إياه بتوفير الضمانات حتى لا يحدث له، ما حدث عند إقالته من تدريب نادي النصر في 2017.