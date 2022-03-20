حسم الأهلي المصري موقفه النهائي حول بيع نجم الوسط المالي أليو ديانج لأي ناد خلال الفترة المقبلة.

النصر يراقب أليو ديانج

وكانت جماهير النصر طالبت إدارة مسلي آل معمر عبر “تويتر” بالتعاقد مع أليو ديانج صاحب الـ24 عامًا للعب في خط الوسط رفقة البرازيلي أنسيلمو.

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في الأهلي أكد على أن المارد الأحمر لن يبيع ديانج في الفترة المقبلة رغم وجود عروض مالية، لكنه أشار إلى أنه في حالة كان العرض مغريًا قد يفكر الأهلي في بيع لاعبه المالي.

الأهلي المصري كان حدد مبلغ 8 ملايين دولار أمريكي لبيع ديانج بالفترة المقبلة، في حال وافق بطل إفريقيا على السماح للاعب المالي بالرحيل.

إنجازات ديانج مع الأهلي

وكان ديانج تُوج مرتين بلقب دوري أبطال إفريقيا وميداليتين برونزيتين في كأس العالم للأندية، بجانب الفوز بـ الدوري المصري مرة واحدة وكأس مصر مرة واحدة والسوبر الإفريقي مرتين والسوبر المصري مرة واحدة.