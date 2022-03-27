ركز المدير الفني الأوروغوياني سيبولدي على الاستحواذ خلال مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأحد.

الأهلي يواصل الاستعداد:

وعاود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاستعداد لاستئناف المسابقات مجددًا، بعد الإجازة التي منحها سيبولدي للاعبي لمدة 8 أيام.

وعقد سيبولدي اجتماعًا باللاعبين قبيل بداية الحصة التدريبية، شرح برنامج الفريق خلال فترة التوقف الحالية، قبل أن يؤدي اللاعبون تمارين لياقية متنوعة اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب.

وقام سيبولدي بتقسيم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مجموعات، وتم تنفيذ العديد من التدريبات الخاصة بالاستحواذ تحت الضغط وسرعة نقل الكرة.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية اليوم عودة النجم علي الأسمري، بعد غيابه لـ90 يومًا بسبب الإصابة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الراقي هذا الموسم:

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم في تحسين نتائجه بعد فترة التوقف الحالية، حيث يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة.