تدشن هيئة الإذاعة والتلفزيون، مساء غد الأربعاء، دورتها البرامجية لشهر رمضان المبارك 2022 بمقر الهيئة بالرياض، وسط حضور إعلامي وفني كبير.

ويثري الدورة الجديدة نخبة من النجوم السعوديين والخليجيين، على قنوات الهيئة “قناة السعودية – قناة SBC”، الذين سيقدمون نماذج فريدة من الأعمال الجديدة في مختلف المجالات.

برامج ثرية:

وتستعرض الدورة الرمضانية، برامج ثرية بموضوعات ذات صلة بمجالات إنسانية وثقافية وترفيهية وتفاعلية ودرامية مختلفة ومتنوعة، فضلًا عن إطلاق ستة أعمال درامية.

حضور نجوم الفن:

وتحتشد الدورة بمجموعة من البرامج الرمضانية، بعدد من نجوم الفن من بينهم فايز المالكي، بجانب علي العلياني، وأسعد الزهراني وأحمد العونان، بالإضافة إلى برنامج الأيام الخالية للشيخ سعد الشثري.

يشار إلى أن هيئة الإذاعة والتلفزيون تراعي في هذه الدورة، اختيار أعمال جاذبة بما تناسب الجمهور السعودي خاصة والخليجي عامة، بغية الفوز برضا المتابعين.