حذّر مدير التواصل المؤسسي في مجلس الصحة الخليجي، الدكتور أحمد العمار،‏ من الإفراط في تناول مسكن “البنادول والفيفادول”؛ حيث إنه يؤثر على أهم عضو بجسم الإنسان وهو الكبد.

فيديو | الدكتور "أحمد العمار":

الإفراط في تناول مسكن "البنادول والفيفادول" يسبب فشل الكبد #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/gLf6TuNGnD — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 2, 2022

تأثير البنادول والفيفادول على الكبد:

وقال العمار في مداخلة هاتفية لقناة الإخبارية: إن مجموعة البارسيتامول بما فيها البنادول والفيفادول من أكثر المسكان الآمنة على وجه الأرض، وفي نفس الوقت هو من أكثر مسببات فشل الكبد، مشيرًا إلى أن المعادلة تكمن في الاستخدام الآمن للمسكن.

وأضاف: “يجب عدم تجاوز الجرعة، خصوصًا أخذها مرة واحدة، والمشاكل والمضاعفات تأتي تحديدًا من أخذ الجرعات العالية، أكثر من كونها طول مدد استخدام”.

وأوضح العمار أنه على سبيل المثال مجموعة الباراسيتامول، لها حد أعلى بالنسبة للأشخاص الأصحاء بحيث لا تتجاوز 4 جرامات يوميًّا، والجرعة الواحدة لا تتجاوز 1 جرام.

وتابع: “مجموعة الكوفين ومضادات الالتهابات، إذا كان الشخص عنده قصور في الكلى يفضل استخدام أنواع أخرى من المسكنات، ولا تصلح للأشخاص مرضى الجفاف”.

وطالب مدير التواصل المؤسسي في مجلس الصحة الخليجي بضرورة تناول الأشخاص السوائل الكافية عند استخدام هذه الأدوية.