أعربت الإمارات عن إدانتها بأشد العبارات لهجمات ميليشيا الحوثي المتتالية على السعودية، والتي كان آخرها استهداف عدد من المنشآت الاقتصادية والمدنية فجر أمس بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

هجمات ممنهجة:

وعبرت الإمارات في بيان عن “إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة الأعيان المدنية والمصالح الاقتصادية الحيوية في عدد من المواقع في السعودية، من خلال صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار مفخخة”.

تحدٍّ سافر:

وأكدت الإمارات في البيان الصادر عن وزارة خارجيتها، أن “استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، وللمساعي المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مما يتطلب ردًّا رادعًا لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين”.

هذا ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى أن “يتخذ موقفًا فوريًّا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية، وأمن المملكة وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين”.

وجدّدت الوزارة “تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها”.