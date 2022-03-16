يستعد الأخضر الأولمبي بقيادة مدربه سعد الشهري لخوض معسكر إعدادي في الإمارات، في إطار تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022.

الأخضر الأولمبي يشارك في بطولة دولية

ويقيم الأخضر الأولمبي معسكرًا إعداديًا في الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 30 مارس الجاري، حيث يشارك في بطولة دبي الدولية التي تضم منتخبات الإمارات، قطر، العراق، اليابان، أوزبكستان، الصين، تايلاند، فيتنام، وكرواتيا.

واستدعى سعد الشهري 26 لاعبًا بالمعسكر، وهم؛ نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، محمد أبو عصيدة، بدر الخمعلي، مهند الشنقيطي، حمد اليامي، خليفة الدوسري، مخير الرشيدي، وليد الأحمد، عبد الكريم السلطان ونواف المطيري.

كما تضم القائمة مشعل الصبياني، منصور الشمري، سعد بالعبيد، حامد الغامدي، زياد الجهني، إبراهيم محنشي، عوض الناشري، سعود زيدان، أيمن يحيى، عبدالإله الشمري، هيثم عسيري، حسين العيسى، تركي العمار، محمد مران وعبدالله الحمدان.

وسيفتتح الأخضر الأولمبي تدريباته على الملعب الرديف لملعب الملك فهد الدولي، مساء يوم الأحد المقبل، قبل السفر إلى دبي صباح يوم الاثنين، لبدء المعسكر الإعدادي.

كأس آسيا 2022

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا للمرة الأولى في منطقة وسط آسيا، حيث تستضيف مدينتا طشقند وقرشي في أوزبكستان البطولة خلال الفترة من 1 حتى 19 من شهر يونيو المقبل.

ويتواجد الأخضر الأولمبي في المجموعة الرابعة بمنافسات بطولة كأس آسيا 2022، والتي تضم كلًا من؛ العراق، الكويت وأستراليا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).