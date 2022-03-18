تربع نادي الاتحاد على صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد فوزه بثلاثية دون رد على نادي الحزم في الجولة الـ25.

الاتحاد يضرب بثلاثية:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، من المباراة، كشر العميد عن أنيابه هجوميًّا ليضيف الهدف الأول عبر تصويبة من مهند الشنقيطي في الدقيقة الـ66. وبعدها بـ20 دقيقة، عاد المغربي حمدالله وأضاف الهدف الثاني للعميد.

وفي الدقيقة الـ96 عاد حمدالله للتألق وأضاف ثالث أهداف العميد وثاني أهدافه الشخصية في شباك الحزم من ركلة مقصية مزدوجة وبطريقة جميلة.

أصبح رصيد العميد بعد الفوز 60 نقطة في صدارة دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الحزم عند 14 نقطة في المركز الـ16 والأخير ليقترب من الهبوط.