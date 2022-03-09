أثارت تصريحات المدير التنفيذي لفريق الاتحاد، حامد البلوي ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد الكلاسيكو حالة من الجدل.

الاتحاد السعودي يرد على تصريحات البلوي

ووجه الإعلامي تركي الذيابي تساؤلًا إلى إدارة الإعلام والاتصال في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بشأن تصريحات البلوي.

وقال: “الأعزاء في إدارة الإعلام والاتصال: “بعد التحية: الأستاذ حامد البلوي يؤكد في تصريحه بعد المباراة أن الاتحاد السعودي لم يوفر لفريقه طائرة خاصة في نهائي البطولة العربية عكس الأندية الثانية، ما هو تعليقكم؟”.

ورد حساب إدارة الإعلام والاتصال، قائلًا: “نشكر لكم تواصلكم.. خدمة الأندية السعودية خارجيًا محل الاهتمام الدائم، ولم يسبق للاتحاد السعودي لكرة القدم أن وفّر طائرة خاصة لأي نادٍ مشارك في أي بطولة خارجية”.

حامد البلوي ينتقد اتحاد الكرة

وكان حامد البلوي قد أبدى استياءه من صدور قرار لجنة الانضباط والأخلاق بشأن إيقاف المغربي عبدالرزاق حمدالله قبل 24 ساعة من الكلاسيكو فقط، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما انتقد حامد البلوي مسؤولي الاتحاد السعودي، وقال: “الأيدي المرتعشة لا تصنع قرارًا، ولا أعلم عن مواعيد المباريات بعد التوقف، لكن لم ولن نتحدث عن قرار مركز التحكيم احترامًا للمنظومة الرياضية السعودية”.