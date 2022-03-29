يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مواصلة تألقه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وتكليل مجهوده بحصد اللقب.

نتيجة مباراة الفيحاء لن تؤثر على الاتحاد:

وأكد النقاد الرياضيون في برنامج “أكشن مع وليد”، أن العميد يسير بشكل مميز قبل مباراته ضد الفيحاء في نصف نهائي كأس الملك، وشددوا في الوقت ذاته أنه يستهدف لقب الدوري.

وعلق ماجد الفهمي قائلًا: “الاتحاد استغل فترة الهلال مع جارديم والتخبطات في النصر والهبوط الحاد في مستوى الشباب.. والعميد إذا خسر من الفيحاء في الكأس سيكون حافز كبير له في الدوري”.

وتابع محمد العنزي: “لا يوجد مباراة تأثر على مسيرة فريق.. لأن الاتحاد سيواجه الفيحاء في الكأس ولا أظن ستؤثر على الدوري.. العميد مركز على الدوري ولا أعتقد أن خسارته في الكأس ستؤثر عليه”.

العميد هذا الموسم:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الفيحاء، يوم 4 إبريل المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، حيث يطمح العميد في مواصلة التألق وخطف بطاقة التأهل.

ويسير العميد بشكل مميز خلال منافسات الموسم الحالي، حيث ينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، من الفوز في 19 مرة، والتعادل 3 مرات والخسارة في مثلهم.