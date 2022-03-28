يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز مع مدربه الروماني كوزمين كونترا خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الاتحاد يتصدر ترتيب مواجهات الـ5 الكبار:

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عن جدول ترتيب مواجهات الـ5 الكبار في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ويتصدرها الاتحاد بـ15 نقطة من 7 مباريات.

وأضافت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الهلال في المركز الثاني بـ14 نقطة من 7 مباريات، يليه الشباب برصيد 10 نقاط من 6 لقاءات، ثم النصر بـ6 نقاط من 6 مواجهات.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ترتيب مواجهات الـ5 الكبار هذا الموسم، بعدما اكتفى بحصد نقطة وحيدة من 6 مباريات.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الجولة الـ25، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 60 نقطة، يليه الهلال بـ49 نقطة، ثم النصر برصيد 48 نقطة.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى المركز الرابع برصيد 47 نقطة، يليه ضمك بـ42 نقطة، ثم أبها برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطة عن الفتح صاحب المركز السابع، يليه الفيحاء بـ30 نقطة، ثم الرائد بـ29 نقطة.

ويحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 28 نقطة، بالتساوي مع الفيصلي، وبفارق نقطة عن الطائي، ثم التعاون بـ26 نقطة، يليه الباطن بـ25 نقطة، وحل الاتفاق في المركز الـ15 برصيد 24 نقطة، ويتذيل الحزم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة.