بدأ الشوط الثاني من كلاسيكو الهلال ضد الاتحاد بشكل سريع، لتصبح النتيجة تقدم الزعيم بنتيجة 2/ 1 بعد مرور 68 دقيقة.

الهلال يتقدم ضد الاتحاد:

وتمكن النجم هارون كمارا من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 59، بعد تلقيه كرة عرضية مميزة من رومارينيو من الجانب الأيمن، ليشعل الهدف الكلاسيكو.

وضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقوة، قبل أن ينجح أوديون إيغالو في تسجيل الهدف الثاني في شباك العميد عند الدقيقة 68 من تسديدة صاروخية.

الدوسري يمنح الزعيم التقدم:

وكان الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الاتحاد المؤجلة من الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قد انتهى بتقدم الزعيم بهدف نظيف سجله سالم الدوسري، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل كلاسيكو اليوم، يتصدر العميد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة من 22 مباراة، فيما يقع الزعيم في المركز الرابع برصيد 40 نقطة، إلا أنه لعب 20 لقاء.