يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة انتصاراته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحقق رقمًا مميزًا في تاريخ البطولة.

الاتحاد يستهدف تحقيق رقم مميز

ويطمح الاتحاد في الوصول إلى الفوز في مبارياته الخمس المتبقية، والوصول إلى النقطة رقم 75، ليتجاوز رقم الهلال التاريخ، عندما حصد لقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019/ 2020.

ويتبقى لنادي الاتحاد 5 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم أمام كل من؛ الفتح، الهلال، الطائي، الاتفاق والباطن، حيث يستأنف مواجهاته بلقاء النموذجي في السادس من مايو المقبل.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هو الأعلى تحقيقًا للنقاط في موسم واحد ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين بتحقيقه 71 نقطة مع المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو.

العميد في الدوري هذا الموسم

ويسير العميد بشكل مميز خلال منافسات الموسم الحالي، حيث ينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، من الفوز في 19 مرة، والتعادل 3 مرات والخسارة في مثلهم.