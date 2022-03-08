يأمل الاتحاد بقيادة المدير الفني الروماني كوزمين كونترا في مواصلة التألق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والفوز على الهلال.

الاتحاد يسعى لتحقيق رقم مميز:

ولم يخسر العميد في آخر 9 مباريات خارج أرضه ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد خسارته في مباراته الافتتاحية هذا الموسم أمام الفيحاء بهدف دون رد.

وتُعد آخر مرة تجنّب فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الخسارة في 10 مباريات متتالية خارج أرضه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين كانت خلال منافسات موسم 2016/ 2017.

الكلاسيكو المؤجل من الجولة الـ12:

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الاتحاد، مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل العميد صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة من 22 مباراة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بالمركز الرابع برصيد 40 نقطة، إلا أنه لعب 20 لقاء.