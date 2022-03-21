كشف نادي الاتفاق، مساء اليوم الاثنين، تفاصيل الإصابة التي يُعاني منها نجم الفريق الأول لكرة القدم، محمد الكويكبي.

تفاصيل إصابة محمد الكويكبي:

وتعرض محمد الكويكبي لإصابة خلال مباراة الاتفاق ضد ضمك الماضية، ولم يستطع استكمال اللقاء، وخضع لأشعة وفحوصات طبية اليوم.

ولفت نادي الاتفاق إلى أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة محمد الكويكبي في العضلة الخلفية، وسيحتاج إلى عدة أسابيع للعلاج والتأهيل قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية مجددًا.

الاتفاق يواصل الاستعداد:

على الجانب الآخر، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مباراة ودية ضد شباب النادي، وتمكنت كتيبة الفرنسي باتريس كارتيرون من الفوز بهدفين نظيفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتأتي المباراة الودية ضمن البرنامج الإعدادي للمرحلة الأولى من تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خلال فترة توقف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 2022.

ويحتل فارس الدهناء المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، من الفوز في 5 مباريات، والتعادل 9 مرات، وخسر 10 مواجهات.