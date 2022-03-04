نجح الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق، في تحقيق فوز ثمين على الأهلي بهدف دون رد في الجولة الـ23 لـ بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

هدددددف!⚽️

د19' الهدف الأول لـ الاتفاق عن طريق نعيم سليتي

الاتفاق 1 × 0 الأهلي#الاتفاق_الأهلي⁩

⁧#قنوات_SSC pic.twitter.com/kDV2MoPkUs — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 4, 2022

ملخص مباراة الاتفاق والأهلي:

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الاتفاق بهدف دون رد.

ونجح التونسي نعيم السليتي في تسجيل الهدف الأول لـ فارس الدهناء في الدقيقة العشرين من تصويبة قوية.

وفي الشوط الثاني، حافظ نادي الاتفاق على تقدمه ليفوز بهدف دون رد، حيث أصبح رصيد الاتفاق بعد الفوز 23 نقطة في المركز الـ13، بينما تجمد رصيد الراقي عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر.

إقالة هاسي أصبحت قريبة:

وأصبح من المتوقع إقالة المدرب الألباني بيسنك هاسي من تدريب الراقي بعد الخسارة من الاتفاق.