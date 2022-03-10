يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون للظهور بشكل مميز ضد النصر، وتحقيق نتيجة إيجابية.

الاتفاق ينتفض ضد النصر

ولم يخسر الاتفاق في آخر 3 مواجهات ضد النصر ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث تعادل مرتين وفاز مرة، وذلك بعد خسارته في 4 مباريات متتالية.

وتُعد مباراة النصر المقبلة هي الأولى للمدرب الجديد كارتيرون، حيث تعاقد معه النادي بعد رحيله عن الزمالك المصري، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد النصر، مساء يوم غد الجمعة، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل فارس الدهناء المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.