أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.7% في الربع الرابع من 2021، مقارنة بالربع المماثل من 2020، وبالمقارنة بالربع الثالث من 2021 فقد حقق نمواً بنسبة 1.6%.

ارتفاع الأنشطة النفطية:

وقالت الهيئة، إن النمو الاقتصادي يعود في الأساس إلى الارتفاع المُحقق في الأنشطة النفطية، البالغ 10.9% على أساس سنوي، و1.8% على أساس ربعي، كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 5.1% على أساس سنوي، و1.2% على أساس ربعي.

وسجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.4% على أساس سنوي، و1.5% على أساس ربعي.

نمو الناتج المحلي الإجمالي:

وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 3.2% في العام 2021، مقارنة بالانخفاض البالغ 4.1% في 2020.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، إن الارتفاع نتج عن تعافي الاقتصاد من جائحة كورونا من خلال نمو الأنشطة الغير نفطية بمعدل 6.1%، كما حققت الأنشطة الحكومية معدل نمو قدره 1.5%، فيما حققت الأنشطة النفطية نمواً قدره 0.2%.