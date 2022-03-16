أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.7% في الربع الرابع من 2021، مقارنة بالربع المماثل من 2020، وبالمقارنة بالربع الثالث من 2021 فقد حقق نمواً بنسبة 1.6%.
ارتفاع الأنشطة النفطية:
وقالت الهيئة، إن النمو الاقتصادي يعود في الأساس إلى الارتفاع المُحقق في الأنشطة النفطية، البالغ 10.9% على أساس سنوي، و1.8% على أساس ربعي، كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 5.1% على أساس سنوي، و1.2% على أساس ربعي.
وسجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.4% على أساس سنوي، و1.5% على أساس ربعي.
نمو الناتج المحلي الإجمالي:
وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 3.2% في العام 2021، مقارنة بالانخفاض البالغ 4.1% في 2020.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء، إن الارتفاع نتج عن تعافي الاقتصاد من جائحة كورونا من خلال نمو الأنشطة الغير نفطية بمعدل 6.1%، كما حققت الأنشطة الحكومية معدل نمو قدره 1.5%، فيما حققت الأنشطة النفطية نمواً قدره 0.2%.
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