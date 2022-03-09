أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض شكويَيْن من نادي الهلال ضد النصر، وذلك على هامش مباراة الفريقين التي أُقيمت في ربع نهائي كأس الملك يوم 21 فبراير الماضي.

تفاصيل شكويين الهلال ضد النصر:

ورفضت الانضباط الشكوى الأولى من الزعيم التي قدمها ضد النصر بحجة قيام النصر بتنظيم فعالية وُصفت بالاستفزازية ضد جماهير نادي الهلال.

كما رفضت الانضباط الشكوى الثانية من الزعيم بحجة قيام البرازيلي تاليسكا والكاميروني فينسينت أبو بكر بالاحتفال بطريقة استفزازية ضد جماهير الزعيم عندما سجل النصر هدفه الأول في شباك الزعيم في كأس الملك.

الزعيم تأهل لنصف نهائي كأس الملك:

جدير بالذكر أن زعيم آسيا كان تأهل لنصف نهائي كأس الملك آنذاك، بعد الفوز على النصر بنتيجة هدفين لهدف.