أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2021 المنتهي في 31/12/2021م.

21.3 مليون ريال:

ذكرت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول) أن اجمالي المبلغ الموزع 21,3 مليون ريال، أما عدد الأسهم المستحقة للأرباح 42,631,312 سهماً، وحصة السهم من التوزيع 0.5 ريال، أما نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية فهي %5.

تاريخ الاستحقاق:

ونوهت البابطين للطاقة والاتصالات بأن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم ستكون يوم الاستحقاق الأحد الموافق 08/05/2022 والمقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وتابعت الشركة أن عملية الصرف ستتم عن طريق البنك العربي الوطني بحيث يتم إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية.