نجح الفريق الكروي الأول بنادي الباطن في استعادة ذاكرة الانتصارات، وذلك بعد الفوز على فريق الرائد بثنائية دون رد في الجولة الـ25 لـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدددددف!⚽

د90+6' الهدف الثاني لـ #الباطن عن طريق محمد رايحي

الباطن 2 × 0 الرائد#الباطن_الرائد#قنوات_SSC pic.twitter.com/4GivoG8r65

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 19, 2022

ملخص مباراة الباطن والرائد:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، كشر الفريق السماوي عن أنيابه الهجومية ليسجل الهدف الأول عبر الأنجولي فابيو أبرو من ركلة جزاء في الدقيقة السبعين.

وواصل الفريق السماوي ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب محمد رايحي في الدقيقة الـ96.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد فريق الباطن 25 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الرائد عند 29 نقطة في المركز التاسع.