أدانت وزارة خارجية البحرينية واستنكرت بشدة، قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بإطلاق عدد من الطائرات بدون طيار (مفخخة) باتجاه المنطقة الجنوبية، في عمل عدائي متعمد وممنهج يستهدف ترويع المدنيين الآمنين.

كفاءة التحالف:

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها، مؤكدة وقوف البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها.

وشدَّدت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة هذه الاعتداءات الإجرامية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تهدد الأمن والسِّلم في المنطقة.