أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة من محافظة الحديدة باتجاه مدينة جيزان ، في محاولات يائسة ومتعمدة تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين الآمنين، وتعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

البحرين تشيد بكفاءة الدفاعات الجوية

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها ، اليوم ، بكفاءة وجاهزية قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة المسيرة وتدميرها.

دعم جهود المملكة

وجددت الخارجية في بيانها موقف مملكة البحرين الراسخ والداعم دائمًا لكافة جهود المملكة العربية السعودية ، مؤكدة وقوفها التام معها للتصدي لكل من يحاول زعزعة واستهداف أمنها واستقرارها.