للمرة الثالثة أخفق البرلمان العراقي في انتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب ومقاطعة كتل برلمانية لجلسات المجلس.

إخفاق البرلمان العراقي

ورفع المجلس جلسته دون التمكن من مناقشة القضايا المحورية على جدول الأعمال وهي انتخاب رئيس الجمهورية واعتماد تشكيل اللجان لكن بحسب قناة السومرية فإن مجلس النواب صوت على تعديل بعض الفقرات من نظامه الداخلي ومهام لجانه النيابية.

وكانت كتلة الجيل الجديد، قاطعت اليوم الأربعاء، مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة عقدها اليوم.

وفشل البرلمان العراقي السبت 26 مارس، للمرة الثانية في انتخاب رئيس الجمهورية بعد إخفاقه بمحاولة أولى في 7 فبراير الماضي لعدم اكتمال نصاب الثلثين (أكثر من 220 نائبًا من 329) بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي الذي يمثل أحزابًا شيعية بارزة.

انتخابات الرئاسة العراقية

ويتنافس على المنصب 40 مرشحًا، إلا أن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني.