ثمن البرلمان العربي قرار مجلس الأمن الدولي بتصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، وإدراجهم تحت الحظر المفروض على توريد الأسلحة، واصفًا تلك الخطوة بأنها انتصار للحق والشرعية في مواجهة الباطل.

وأكد البرلمان في بيان اليوم، أن إصدار المجلس لهذا القرار اليوم جاء في وقته بعد تصعيد جماعة الحوثي الإرهابية هجماتها صوب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة فضلًا عن هجماتها على المطارات والموانئ بما يهدد حياة المدنيين ويعطل حركة الملاحة الدولية ويؤثر سلبًا على حركة التجارة العالمية، كما أنه يأتي في إطار المسؤولية التي يضطلع بها مجلس الأمن إزاء حفظ السلم والأمن الدوليين.

وقف انتهاكات الحوثي

ونوه البرلمان بأن هذا القرار جاء أيضًا بناء على جهود عربية كبيرة قامت بها المملكة والإمارات لوقف انتهاكات جماعة الحوثي الإرهابية، ودعم الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية،

وأكد البرلمان العربي وقوفه بجانب جميع الجهود العربية والدولية المبذولة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، والتصدي للانتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية فضلاً عما تقوم به الدول العربية من جهود مخلصة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، نتيجة ممارسات ميليشيات الحوثي وانتهاكاتها لكل القوانين الدولية.