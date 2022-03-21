وصل إلى الرياض اليوم فخامة الرئيس عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.

محمد بن عبدالرحمن في استقباله:

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك خالد الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان ( الوزير المرافق ) وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير السودان لدى المملكة عادل بن بشير حسن بشير، ومندوب عن المراسم الملكية.