أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، مساء أمس الأربعاء، عن بدء انسحاب القوات الروسية من محطة تشرنوبل في أوكرانيا.

وكان مسؤول أوكراني، اتهم القوات الروسية بارتكاب أفعال غير مسبوقة قرب مفاعل تشرنوبل الأوكراني.

تقييم المخاطر:

ودعا المسؤول الأوكراني الأمم المتحدة إلى إرسال بعثة لتقييم المخاطر المحتملة من محطة تشرنوبل.

فيما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، انتظار جولة جديدة من المفاوضات مع الروس، مؤكدًا على السعي إلى تحقيق السلام.

وقال الرئيس الأوكراني: “أولوياتنا معروفة هي أن سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية ليست موضع شك”.