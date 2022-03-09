أعلن البنك السعودي الفرنسي عن قبول مجلس الإدارة بتاريخ 6/ 8/ 1443هـ الموافق 9/ 3/ 2022م استقالة ريان بن محمد فايز من منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك، مع استمراره كعضو في مجلس إدارة البنك.

سبب استقالة رئيس البنك السعودي الفرنسي

وقال البنك في بيان له على موقع السوق المالية السعودية – تداول – اليوم إن الاستقالة تأتي نظرًا لتعيين ريان بن محمد فايز في منصب جديد لدى جهة شبه حكومية، مشيرًا إلى أن الاستقالة ستكون سارية من تاريخ 1/ 11/ 1443هـ الموافق 31/ 5/ 2022م.

من جهة أخرى أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضًا 112.63 نقطة، ليقفل عند مستوى 12738.59 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 12.1 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 229 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 410 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 102 شركة على تراجع.