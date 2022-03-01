حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية من أحدث أساليب الاحتيال المالي.

أحدث أساليب الاحتيال:

ولفتت اللجنة، عبر مقطع فيديو توعوي على حسابها بموقع تويتر، إلى أن أحدث أساليب الاحتيال المالي تتضمن انتحال شخصية اسم شركة تجارية رسمية ويغير المحتال البريد الإلكتروني للشركة عبر بريد مزيف يحتوي على رقم حساب مصرفي دولي لإتمام الدفع والتحويل على أن يتم تغيير الحساب بعد الإيقاع بالضحايا.

قراءة أي بريد:

وأكدت ضرورة قراءة أي بريد وارد بحذر والتأكد من عناوين الشركات الرسمية، وعدم التهور بتحويل الأموال لجهات خارجية مشبوهة.