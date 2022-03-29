نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية، برنامجاً يقدم الحلول المناسبة للمزارعين لزيادة مستوى الإنتاج العضوي المحلي، وتنمية سوق المنتجات العضوية، حيث أقيم البرنامج ضمن ورش عمل بعنوان “الحلول التسويقية للمنتجات العضوية المحلية” في مدينتي الرياض وجدة، بحضور عدد من مزارعي الإنتاج العضوي المحلي والجهات ذات العلاقة.

دعم المزارعين:

ويأتي البرنامج لدعم للمزارعين في تسهيل عملية تجهيز المنتجات العضوية وتقديمها للمستهلك، ويركز على الحلول التسويقية للأغذية العضوية، بعد دراسة ورصد جميع المعوقات، تحقيقا لأهداف سياسة الزراعة العضوية في تطوير سوق المنتجات العضوية في المملكة.

ويساعد في جمع أصحاب المصلحة والربط بينهم وتحديد التحديات ومناقشتها، ثم التوصل إلى حلول داعمة للمزارعين والتي تسهم بدورها في خدمتهم لإيصال المنتج إلى المستهلك، ويستهدف جميع مزارعي الإنتاج العضوي في المملكة، ويقدم حلولا فعالة لأبرز التحديات كصعوبة التعبئة والتغليف وتكلفته العالية.

نقل وتسويق إلكتروني:

كما استعرض البرنامج حلول النقل والتسويق الإلكتروني لتسهيل وصول المنتج العضوي إلى المستهلك.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة نجحت في تقديم يد العون لمزارعي الإنتاج العضوي وسهلت لهم طريق الإنتاج وإيصال المنتج إلى المستهلك بأقل التكاليف، تماشيًا مع هدفها لدعم وزيادة الإنتاج العضوي في المملكة، فيما تقوم الجمعية السعودية للزراعة العضوية بدور إيجاد الحلول كونها حلقة وصل بين المنتج والمسوق ونافذة لتعزيز الترويج في نشاط الزراعة العضوية ومنتجاتها.