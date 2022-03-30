أدان البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، تصرفات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب “لتفاخره” بعلاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورفضت كيت بيدينجفيلد، مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض، تعليقات ترامب، بعد دعوة ترامب لـ بوتين للإفصاح عن معلومات ضارة عن هانتر بايدن.

أي نوع من الأمريكيين؟

وقالت: “أي نوع من الأمريكيين، يعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للدخول في حوار مع فلاديمير بوتين والتباهي بعلاقته بـ بوتين؟”.

وأضافت مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض كيت بيدينجفيلد: “هناك واحد فقط وهو دونالد ترامب”.