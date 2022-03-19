أكدت التأمينات الاجتماعية أنه لإتمام تسجيل المشترك السعودي لابد من اعتماد وقبول توثيق العقد من قبل المشترك، وفي حال تم رفض العقد أو عدم القبول من قبل المشترك لا تتم عملية التسجيل في النظام.

شطب السجل:

في سياق متصل، أوضحت التأمينات ردًّا على استفسارات على موقع تويتر، أن شطب السجل أو الترخيص لا يعفي من الوفاء بالالتزامات للمؤسسة، ويمكن لصاحب العمل معرفة تفاصيل المبالغ غير المسددة والمخالفات من خلال حساب المنشأة في تأميناتي أعمال.

نقل ملكية المنشأة:

كما لفتت إلى أنه يمكن نقل ملكية المنشاة عن طريق حساب المنشأة من خلال إدارة الملاك، حيث يمكن للمالك السابق تحديث البيانات وإرفاق المستندات المثبتة لنقل الملكية، ثم سيصدر رقم للطلب ليتمكن من متابعته.

إنهاء النشاط:

وأشارت مؤسسة التأمينات إلى أن المنشآت المسجلة استباقيًّا يتم إنهاء النشاط بشكل آلي بناء على البيانات الواردة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشرط عدم وجود ملاحظات على المنشأة، أما المنشآت غير المسجلة استباقيًّا يتم إنهاء النشاط باتباع بعض الخطوات.

ربط المشتركين:

ونوهت بأنه يتم ربط المشتركين السعوديين آليًّا على المنشأة التي تم تسجيلهم عليها في حال عدم وجود ملاحظات على المنشأة، ويتم التحديث بشكل أسبوعي مع وزارة الموارد البشرية.