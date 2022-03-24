نجح المنتخب السعودي في ضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، للمرة السادسة في تاريخه، وذلك بعد فوز المنتخب الياباني صباح اليوم على المنتخب الأسترالي بثنائية دون رد في الجولة التاسعة من تصفيات آسيا المؤهلة لـ المونديال.

وتأهل الأخضر للمونديال، دون النظر إلى نتيجته في مباراة اليوم أمام الصين، أو إلى نتيجة مباراته أمام أستراليا يوم الثلاثاء المقبل.

تأهل سادس يزين جهود المنتخب السعودي بالتصفيات

وأصبح المنتخب السعودي أكثر المنتخبات العربية تأهلًا إلى كأس العالم، وذلك بعد تأهله 6 مرات إلى نسخ 1994 و 1998 و 2002 و 2006 و 2018 و 2022، بينما تأهل منتخبا تونس والمغرب 5 مرات كان آخرها في مونديال 2018.

ويُعد الأخضر ثالث أكثر المنتخبات تأهلًا من قارة آسيا إلى المونديال خلف المنتخب الكوري الجنوبي برصيد 11 مرة، ومنتخب اليابان 7 مرات.

وسيواجه الأخضر، منتخب أستراليا الأول لكرة القدم، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الجولة الأخيرة، والتي ستشهد حضورًا جماهيريًا، ما يحفز اللاعبين على تحقيق الفوز.

ملخص مباراة اليابان وأستراليا

وبدأت مباراة أستراليا ضد اليابان التي أُقيمت على ملعب ويسترن سيدني بشكل سريع أملًا في تسجيل هدف مبكر، ونجح الكنغر في هز الشباك، إلا أن الحكم ألغاه.

وسيطر لاعبو الفريق الضيف على أحداث اللقاء، وكاد مينامينو أن يفض اشتباك التعادل السلبي برأسية رائعة، إلا أنها اصطدمت بالعارضة، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بالتعادل بدون أهداف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات المنتخبين، ولكن دون خطورة حقيقية على المرميين، قبل أن ينجح البديل كارو ميتوما في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 89.

واشتعلت الدقائق المتبقية، قبل أن يسجل ميتوما الهدف الثاني عند الدقيقة 94، لتنتهي مباراة أستراليا ضد اليابان بفوز الساموراي بنتيجة 2/0، ليتأهل بشكل رسمي إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، ويهدي الأخضر بطاقة الصعود قبل مباراته أمام الصين.