أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، بدء تنفيذ ضربات جوية لمعسكرات ومعاقل الحوثيين في صنعاء.

تنفيذ ضربات ضد معاقل الحوثي:

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، بدء تنفيذ ضربات جوية لمعاقل الحوثيين في مدينة الحديدة.

وأمهل التحالف الحوثيين 3 ساعات لإخراج الأسلحة من المواقع ذات الحماية الخاصة مثل مينائي الحديدة والصليف ومطار صنعاء، مؤكدًا أن المهلة الممنوحة للحوثيين قد انتهت.

استهداف 4 زواق:

وكان التحالف استهدف 4 زوارق مفخخة بميناء الصليف قيد التجهيز، وأحبط هجومًا وشيكًا على ناقلات النفط. وأسفرت العمليات عن مقتل 3 خبراء مختصين بتفخيخ الزوارق وإطلاقها بميناء الصليف.