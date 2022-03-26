أعلن تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، بدء تنفيذ ضربات جوية لمعاقل الحوثيين في مدينة الحديدة.

وفي وقت سابق، أمهل التحالف الحوثيين 3 ساعات لإخراج الأسلحة من المواقع ذات الحماية الخاصة مثل مينائي الحديدة والصليف ومطار صنعاء.

استهداف 4 زواق:

وكان التحالف استهدف 4 زوارق مفخخة بميناء الصليف قيد التجهيز، وأحبط هجومًا وشيكًا على ناقلات النفط. وأسفرت العمليات عن مقتل 3 خبراء مختصين بتفخيخ الزوارق وإطلاقها بميناء الصليف.

وفي وقت سابق اليوم أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية أن الميليشيات الحوثية الإرهابية استخدمت مواقع ذات حماية خاصة لمهاجمة المنشآت النفطية بالمملكة.

استهداف طائرات مسيرة:

ولفت تحالف دعم الشرعية إلى أنه استهدف طائرات مسيّرة مفخخة قيد التجهيز بميناء الحديدة وميناء الصليف، داعيًا الحوثيين إلى إخراج الأسلحة من المواقع المحمية وأولها مطار صنعاء الدولي.

وأضاف أن الحوثيين يسقطون الحماية عن المواقع المحمية باستخدامها عسكريًّا، مؤكدًا أن العملية العسكرية مستمرة لتحقيق مبدأ الأمن الجماعي.