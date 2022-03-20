أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية عن وقوع هجوم عدائي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية تتبع لشركة أرامكو بجدة.

ولفت تحالف دعم الشرعية إلى نشوب حريق محدود بأحد الخزانات تمت السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية، مشيرًا إلى أن الهجمات الحوثية العدائية تأكيد لرفض جهود السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق.

التحالف يدمر زورقًا مفخخًا بالحديدة

وفي وقت سابق اليوم أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدمير زورق مفخخ بالحديدة وإحباط هجوم وشيك يستهدف حرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر.

ولفت تحالف دعم الشرعية إلى أنه دمر ما مجموعه 106 زوارق مفخخة شكلت تهديدًا لحرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن جهود التحالف أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

جهود التحالف مستمرة

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي صرح في وقت سابق بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صعدت مساء أمس وفجر اليوم من هجماتها العدائية العابرة للحدود باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأوضح العميد المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًا أطلق لاستهداف مدينة جيزان، كما دمرت وأسقطت (9) طائرات مسيّرة (مفخخة) أطلقت نحو جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب.