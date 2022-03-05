ألقت أجهزة الأمن في الكويت القبض على مطلق النار على مواطن سعودي في منطقة الجهراء بالكويت.

وكشفت التحقيقات معه عن السبب الصادم لإقدامه على جريمته، حيث قال مرتكب الحادث إن “خزة” في الشارع، دفعته لإطلاق النار علي الضحية.

وقالت صحيفة المجلس الكويتية، على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، والتي أشارت إلى أنه تم إطلاق النار على رأس المواطن السعودي أثناء قيادة مركبته.

القبض على الجاني

وكانت وزارة الداخلية الكويتة، قالت في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط المتهم في واقعة إطلاق النار بمحافظة الجهراء، وبمواجهته أقر بأنه قام بارتكاب الواقعة على إثر خلاف بينهما.

وأكدت الوزارة أنه تم إحالة المتهم والسلاح المستخدم إلى جهة الاختصاص وتسجيل قضية جنايات بحقه.

ووقع الحادث، مساء الثلاثاء الماضي، حيث أصيب الشاب برصاصة مفاجئة في رأسه أثناء قيادته المركبة في أسواق منطقة الجهراء، ما أدى إلى فقدانه الوعي واصطدامه بأحد أعمدة الإنارة.

وكانت زوجة الضحية، اعتقدت أن سبب إصابة زوجها حادث اصطدامه بأحد أعمدة الإنارة قبل أن يتم اكتشاف إصابته بطلق ناري في رأسه، ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة.