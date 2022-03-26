ينطلق في أول أيام شهر رمضان المبارك، برنامج “عطر الكلام”، أول برنامج مسابقات في العالم يجمع تلاوة القرآن والأذان معًا، والذي يأتي تحت إشراف وتنظيم الهيئة العامة للترفيه، ويعرض على قناة السعودية.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، قد أعلن مؤخرًا عن إطلاق البرنامج الذي يعد إحدى المبادرات العالمية، قائلًا في تغريدة له على حسابه في تويتر: “برنامج عطر الكلام، كما وعدناكم في أول مؤتمر للترفيه ولكن أخرتنا ظروف كورونا، أول برنامج مسابقات يجمع تلاوة القرآن والأذان، قدم عليه أكثر من 40 ألف مشترك من مختلف دول العالم وتأهل 36 مشتركًا، ينطلق في شهر رمضان المبارك ويبث على قناة السعودية”.

أهداف المسابقة:

وتهدف المسابقة التي بدأت مراحلها الأولى في عام 2019م، لإبراز الأصوات الجميلة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم ورفع الأذان، وتقدر القيمة الإجمالية للجوائز بنحو 12 مليون ريال سعودي (3.2 ملايين دولار)، لتكون أكبر جائزة في تلاوة القرآن الكريم والأذان على مستوى العالم، ومن أكبر الجوائز عالميًّا التي تستهدف أصحاب المواهب في مجالاتهم.

جوائز قيمة:

وتشمل جوائز أجمل تلاوة للقرآن: المركز الأول 5 ملايين ريال، والثاني مليوني ريال، والثالث مليون ريال، الرابع نصف مليون ريال، فيما تشمل جوائز مسابقة أجمل أذان: المركز الأول مليونا ريال، والثاني مليون ريال، الثالث نصف مليون ريال، والرابع 250 ألف ريال.

وتتميز المسابقة التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه عام 2019 بمعاييرها الدقيقة ولجنة تحكيمها التي تعزز التنافسية، عبر مراحل وتصفيات يتم من خلالها وصول الموهوبين المؤهلين للمراحل النهائية، وتتشكل اللجنة من نخبة متخصصة في تحكيم المسابقات القرآنية، تضم مؤذنين من الحرمين الشريفين، وكبار قراء العالم، وأشهر محكّمي المسابقات الدولية.

وكانت الهيئة أتاحت المشاركة في المسابقة لجميع المتسابقين من مشارق الأرض ومغاربها، عبر إجراءات تسجيل ميسرة وسهلة عبر تقنيات حديثة لم تتطلب السفر، ووصل عدد المشاركين في المسابقة بفرعيها أكثر من 40 ألف مشترك من 80 دولة، ومرت المشاركات بأربع تصفيات عبر الإنترنت، قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية التي ينتظر أن تعرض في برنامج “عطر الكلام” على القناة السعودية خلال الشهر الفضيل.