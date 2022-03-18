كشف المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، تشكيلة فريقه لقمة الهلال والأهلي في الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تشكيلة قمة الهلال والأهلي:

وجاء تشكيل الهلال مكونًا من: “عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، متعب المفرج، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندري كاريلو، سالم الدوسري، موسى ماريجا، إيجالو”.

أما تشكيلة النادي الأهلي فجاءت مكونة من: “ياسر المسيليم، علي مجرشي، دانكلير، عبدالباسط هندي، أليوسكي، فرانك كوم، فيليب برادريتش، محمد المجحد، أيمن يحيى، عبدالرحمن غريب، عمر السومة”.

المباراة في الملز:

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب “الملز” في الرياض.