ينتظر عشاق كرة القدم السعودية ديربي النصر والهلال غدًا في الجولة الـ23 لـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

البريك والغنام يغيبان عن ديربي النصر والهلال

وسيغيب عن الديربي كل من محمد البريك لاعب الهلال وسلطان الغنام لاعب النصر للإصابة.

تشكيل الديربي المتوقع

وسيكون تشكيل الهلال المتوقع مكونًا من: “عبدالله المعيوف، علي البليهي، جانج هيون سو، سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني، ماثيوس بيريرا، محمد جحفلي، أندري كاريلو، أوديون إيجالو، موسى ماريجا، ميشيل ديلجادو”.

أما تشكيل النصر فسيكون مكونًا من: ” وليد عبدالله، فونيس موري، علي لاجامي، منصور الشمري، حمد المنصور، خالد الغنام، عبدالمجيد الصليهم، تاليسكا، فينسينت أبو بكر، جوناثان رودريغيز، أنسيلمو”.

يدخل الكاميروني فينسينت أبو بكر لاعب نادي النصر مباراة الغد أمام الهلال، وهو متفوق على زميله في النصر، البرازيلي تاليسكا ومواطنه ماثيوس بيريرا لاعب الهلال، في جزئية الأكثر مساهمة في إحراز فريقه لنقاط.