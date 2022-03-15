ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك “التضخم” لشهر فبراير 2022 في السعودية بنسبة %1.6 مقارنة بنظيره من العام الماضي فبراير 2021، وهو أعلى من الشهر السابق يناير 2022، حيث كان عند 1.2% و يعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار النقل بنسبة (4.3%) وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 2.4%، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وكان ارتفاع أسعار البنزين هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم لشهر فبراير مقارنة بشهر فبراير 2021، وفقا لـ”العربية”.

ارتفاع أسعار البنزين

وسجل قسم النقل ارتفاعا بنسبة 4.3% متأثرا بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 26.7% ،وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر فبراير نظرا لوزنه في المؤشر البالغ 13%.

كما سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 2.4%، متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 2.6%، والتي بدورها تأثرت بارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 7.9%.

انخفاض أسعار بعض القطاعات

في حين انخفضت أسعار كل من قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.2% متأثرة بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 0.3%.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير 2022 استقرارا نسبيا مقارنة بشهر يناير 2022، حيث ارتفع بنسبة 0.3%. وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4% ،والذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 0.5%.