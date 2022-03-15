يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لاستعادة نغمة الانتصارات، وتحقيق الفوز على الجيش السوري، لمصالحة جماهيره بالتأهل إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

نادي التعاون لن يهبط:

ويُعاني سكري القصيم من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ12 برصيد 25 نقطة بعد الجولة الـ24، ويطمح لاستعادة توازنه من أجل البقاء.

وعلق طارق النوفل خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “التعاون فريق ينشف دم أكبر الأندية لكنهم بالأرقام أسوأ دفاع. فيما يملكون خط هجوم أفضل من بعض الأندية.. بعد تجاوز الملحق الآسيوي فإنهم لن يهبطوا”.

وتابع: “تركي الغامدي: “التعاون في الترتيب الحالي بالدوري بسبب الجدول الصعب والحظ العاثر لكنهم قادمين بقوة لأنهم يملكون الأسماء الحاسمة.. أستبعد الهبوط ويستحقون الدعم من جماهير الأندية الأخرى.. نريد الحفاظ على المقاعد الآسيوية”.

سكري القصيم يواجه الجيش السوري:

ويلعب سكري القصيم ضد الجيش السوري، عند الساعة 6:50 مساء يوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الملحق المؤهل إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.