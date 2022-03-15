انتهت، مباراة التعاون ضد الجيش السوري، ضمن منافسات الملحق المؤهل إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، بالفوز بركلات الترجيح، ليخطف بطاقة التأهل رسميًّا.

تعادل سلبي:

وانطلقت مباراة التعاون ضد الجيش السوري التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، حيث ضغط سكري القصيم بقوة، أملًا في هز الشباك سريعًا، وسط تشجيع كبير من الجماهير.

وأنقذ حارس المرمى عبداللطيف النعسان فرصة خطيرة من رأسية النجم عون البيشي، قبل أن يطلق ألفارو ميدران تسديدة قوية، إلا أنها مرت بجوار القائم الأيمن لفريق الجيش السوري.

واستمر سكري القصيم في الضغط، وأطلق مهاجمه الكاميروني لياندر تاوامبا تسديدة قوية، ولكن تألق النعسان وأنقذ شباكه، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة التعاون ضد الجيش السوري بالتعادل بدون أهداف.

التعاون ضد الجيش السوري:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط سكري القصيم ومرت رأسية هزاع الهزاع بجوار القائم، وتصدى عبداللطيف النعسان لفرصة خطيرة من سميحان النابت، قبل أن يسجل الجيش الهدف الأول عند الدقيقة 70 عن طريق محمد الواكد.

وانتفض سكري القصيم بعد الهدف، وتمكن سميحان النابت من تسجيل التعادل من تسديدة قوية عند الدقيقة 81، لتستمر محاولات الفريقين وينتهي الشوط الثاني من مباراة التعاون ضد الجيش السوري بالتعادل، لتمتد إلى الأشواط الإضافية.

واستمر ضغط سكري القصيم مع بداية الشوط الأول الإضافي، وأنقذ القائم فريق الجيش السوري من فرصة الهدف الثاني، وسط محاولات من الفريقين، ولكن دون جدوى، لتنتهي الأشواط الإضافية بالتعادل بنتيجة 1/ 1.

سكري القصيم يتأهل:

ولعب الفريقان ركلات الترجيح، التي ابتسمت لسكري القصيم بنتيجة 5/ 4، ويشارك في المجموعة الرابعة بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا، والتي تضم كلًّا من؛ الدحيل القطري وسباهان الإيراني، بالإضافة إلى فريق باختاكور الأوزبكي.