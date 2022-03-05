وجهت وزارة التعليم نصائح مهمة للطلاب والطالبات مع اقتراب الاختبارات النهائية التحريرية حضورياً.

وقالت التعليم، عبر حسابها في “تويتر”: “طلابنا وطالباتنا في التعليم العام يستعدون لأداء الاختبارات النهائية التحريرية حضورياً للفصل الدراسي الثاني؛ سائلين الله لهم التوفيق والنجاح”.

وأضافت وزارة التعليم أنه يجب أن نستعد لأداء الاختبارات الحضورية بتفوق على النحو التالي:

– نحافظ على النوم الجيد

– نلتزم بالغذاء الصحي

– نعمل على تنظيم الوقت

– نتيح البيئة المناسبة للاستذكار

استعداد التعليم للاختبارات

في سياق متصل، أنهت إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة جاهزيتها لبدء الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني حضورياً،التي تنطلق يوم غدٍ.

وأوضحت الإدارات أن الاختبارات ستكون لجميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، حيث تُعدُّ الأولى حضورياً للمرحلة الابتدائية بعد تأديتها عن بُعد لمدة عامين دراسيين بسبب جائحة كورونا، والحضورية الثانية للمرحلتين المتوسطة والثانوية بعد نجاحها في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول وتسجيلها مؤشرات مميزة من حيث الاستعداد والأداء، والحفاظ على سلامة الطلبة والبيئة التعليمية.

وأكَّدت إدارات التعليم حضور الطلبة للاختبارات التحريرية ودعم مشاركة الأسر في عمليات التقويم والقياس للعام الدراسي، كما تتابع إدارات ومكاتب التعليم استعدادات المدارس بالمناطق والمحافظات لإجراء الاختبارات وإعلان جاهزيتها، من حيث تنظيم الدخول والخروج، والمعقمات والكمامات، وكذلك منع تبادل الأدوات الخاصة بين الطلبة، والحفاظ على التباعد، ومتابعة تطبيق الاحترازات في النقل المدرسي، وذلك وفقاً للتدابير الصحية المُبلغة من هيئة الصحة العامة “وقاية”.