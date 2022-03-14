نشر مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي في تويتر، العديد من المعلومات، حول مهنة التمريض التي خُصص لها بين دول الخليج يوم يحتفي بها؛ لما لها من أهميه بالغة في سير عجلة النظام الصحي.

حقائق حول مهنة التمريض

وذكر المجلس عدة حقائق منها أن لمهنة التمريض أكثر من 100 تخصص منوعة، وأيضاً تم قياس معدل مشي الممرض خلال مهام عمله اليومية بما يقارب من 6 إلى 8 كم كل 12 ساعة، وذلك من خلال عمله الدؤوب في التنقل بين المرضى والاهتمام بشؤونهم الطبية ومتابعة كل متطلباتهم الطبية المقررة لهم، وأضاف المجلس أن اختيار الذكور لمهنة التمريض تضاعفت ثلاث مرات مقارنة عما كانت عليه في عام 1970م، كما أن التمريض بجنسيه يشكلون أكثر من نصف المهن الصحية المختلفة، حيث إن مهنة التمريض لا تقتصر عملها على المستشفيات فقط بل لها مجالات متعددة في مختلف التخصصات الطبية المتنوعة.

أهمية مهنة التمريض

هذا وسلط مجلس الصحة الخليجي الضوء على أهمية مهنة التمريض مقارنة بالمهن الصحية الأخرى، حيث طرح تساؤلاً حول ماذا لو خلت المشافي من التمريض ؟ ماذا سيحل بها؟

وقال: إنه قد يتعرض حياة مرضى الرعاية المشددة للخطر، وأيضاً قد لا يستطيع الطبيب عمل أي عملية جراحية دون التمريض، وأن الرحلة العلاجية لا تكتمل في وصف الدواء إلا بوجود ممرض يقوم بالمساعدة، وأن المريض لا يستطيع عمل التحاليل إلا بوجود ممرض يقوم بأخذ العينة اللازمة منه، واختتم المجلس حديثه حول أهمية مهنة التمريض في سير عجلة المنظومة الصحية بأن الممرض هو عين الرعاية في كل مشفى.