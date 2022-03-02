تسجل القهوة السعودية حضورها في مؤتمر الجوال العالمي (MWC) المقام في مدينة برشلونة خلال الفترة من 28 فبراير إلى 3 مارس 2022م، وذلك ضمن جناح مجموعة الاتصالات السعودية stc، وتحت مظلة مبادرة “عام القهوة السعودية 2022” التي تشرف عليها وزارة الثقافة وتسعى من خلالها إلى الاحتفاء بالقهوة السعودية باعتبارها عنصراً ثقافياً ذا مدلولات حضارية واجتماعية كبيرة.

أنشطة ثقافية:

وتتضمن مشاركة وزارة الثقافة في هذا الحدث الدولي تقديم أنشطة ثقافية مرتبطة بمبادرة “عام القهوة السعودية 2022″، إضافة لتعزيز قيم الضيافة السعودية وإبرازها عبر تقديم القهوة السعودية لزوار المؤتمر من مختلف الجنسيات.

عام القهوة السعودية:

وتعد مبادرة “عام القهوة السعودية 2022” إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتهدف الوزارة لجعلها منصة لإطلاق وتنفيذ الأنشطة والحملات والأفكار الداعمة، إضافة إلى تحفيز الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية على المشاركة فيها، وتسويقها دولياً بوصفها منتجاً ثقافياً تتميز به المملكة العربية السعودية.