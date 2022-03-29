أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، أن التحولات الاقتصادية تحت رؤية المملكة 2030، في مجالات عديدة تفتح فرصًا كبيرة للقطاع الخاص لكافة دول العالم وبالذات المجاورة وذات العلاقات الكبيرة مثل الأردن.

تطوير الأعمال:

وأشار الوزير في مقابلة مع العربية، إلى تدشين خط القطار يوم غد من القريات امتدادًا إلى الحدود الأردنية بهدف تطوير الأعمال الاقتصادية والربط بين البلدين.

وأضاف الجاسر أن شبكة السكك الحديدية تتجاوز 5000 كم، وسيتم رفعها إلى 8000 خلال السنوات المقبلة بما يربط السعودية من الداخل ومع الدول المجاورة.

الأسطول البحري:

وفيما يخص الأسطول البحري، أوضح الجاسر أن أسطول المملكة يعد الأكبر في العالم العربي وذات أهمية اقتصادية على مستوى العالم، مؤكدًا أن استحداث الخط البحري العام الماضي مع ميناء العقبة يهدف إلى تسهيل عملية التبادل التجاري وعملية التكافل بين البلدين.